Nuovo allarme infortuni in casa Juventus. Secondo quanto riporta il portale Globoesporte, il difensore bianconero Alex Sandro è stato costretto ad abbandonare la seduta di allenamento del Brasile a causa di un problema muscolare alla coscia destra tutto da valutare attraverso gli esami di rito. Secondo i colleghi brasiliani, il problema non sarebbe di lieve entità e non da escludere il suo taglio dall'elenco dei convocati per le prossime amichevoli con Russia e Germania e un rientro anticipato in Italia. La Juventus attende novità con un pizzico di preoccupazione, visto che alla ripresa la squadra di Massimiliano Allegri sarà attesa dalla sfida col Milan e poi dall'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid.