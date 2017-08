. L'attaccante belga del Napolinel finale dell'esordio in campionato contro il Verona che ancora gli ha dato problemi nella seduta mattutina di allenamento., facendo rientro negli spogliatoi, ma dovrebbe essere comunque inserito nella lista dei convocati di Maurizio Sarri. In caso di mancato recupero, Milik si scalda per una nuova maglia da titolare dopo quella del "Bentegodi".Il belga è stato regolarmente inserito nell'elenco dei convocati per la sfida contro il Nizza. Questa la lista diramata dal Napoli: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.