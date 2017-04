Queste le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, a Rai Sport: "Le partite non sono mai finite, abbiamo preso l'1-1 quando eravamo mosci, ma in fondo anche dopo il 3-2 non abbiamo sofferto. Era una partita che potevamo vincere, ma volevamo ottenere la finale, ci siamo riusciti. Higuain? E' in una buona condizione, ha lavorato bene dopo la nazionale e la sua lucidità si è vista. Stasera hanno giocato 7 giocatori nuovi di movimento, ho visto una buona intensità. Oggi abbiamo iniziato la grande sfida (Triplete ndr), noi vogliamo arrivare in fondo in tutti gli obiettivi. Dobbiamo alzare l'asticella. Oggi abbiamo preso tre gol per colpa nostra, il secondo gol è stato un episodio. Non sono preoccupato dei tre gol presi. Il mio futuro? Voglio continuare con la Juventus, sto bene. Con la società non ci siamo incontrati, al momento ci sono altre priorità. Quando sarà il momento valuteremo il da farsi. In giro ci sono poche squadre meglio della Juve, ora penso solo di vincere più partite possibili".