Una stima che arriva da lontano e che Massimiliano Allegri non perde occasione di ribadire. Alessio Romagnoli, nella mente dell'attuale allenatore della Juventus è uno dei due giovani difensori italiani di maggior talento della Serie A, insieme a Daniele Rugani. E lo è più anche di quel Mattia Caldara che la formazione bianconera ha già prelevato dall'Atalanta e che porterà a Torino a giugno.



ALTRO ELOGIO - Sì perchè dopo la vittoria per 7-0 ottenuta contro il Sassuolo, Allegri ha ribadito una posizione espressa già altre volte nel corso della stagione e che premia la crescita del centrale classe '95 del Milan: "Rugani e Romagnoli sono i due giocatori giovani più forti per il futuro del calcio italiano”. E ancora: "Secondo me Romagnoli sta facendo un campionato importante, ha trovato equilibrio".



LA JUVE PROVERA' A STRAPPARLO AL MILAN - Elogi non casuali perchè oltre all'acquisto di Caldara la Juventus sta programmando per la prossima estate l'acquisto di un altro centrale che possa sostituire Benedikt Howedes la cui tenuta atletica non ha soddisfatto la dirigenza. E il profilo di Alessio Romagnoli (centrale mancino che potrebbe prendere il posto di Chiellini) resta fortemente sotto osservazione. Il motivo è semplice ed è legato, oltre alla stima di Allegri, alla condizione economica del Milan che in estate potrebbe trovarsi costretto a piazzare almeno una cessione. Il suo cartellino, pagato 25 milioni nell'estate 2015 oggi potrebbe garantire una bella plusvalenza per cifre superiori ai 30/35 milioni e la Juventus sta pensando alla possibilità di piazzare l'affondo decisivo. La corte prosegue, anche grazie ad Allegri.



