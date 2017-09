Dopo la vittoria sul Chievo, Max Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato così di Douglas Costa che non ha inciso: "Douglas Costa in difficoltà? Deve capire i compagni. E deve caire che giocare in Serie A non è semplice, anche contro le piccole che tatticamente sono bravissime. All’estero per questi giocatori è più facile ma se fosse entrato dopo, con più spazi, avrebbe fatto molto meglio. Ha qualità importanti comunque, dovrà lavorare. L’inserimento di Bernardeschi? Federico è un giocatore giovane che ha fatto un salto importante e deve capire che quando si gioca in una grande squadra si gioca per la squadra e che ogni pallone pesa".