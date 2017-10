Dybala sbaglia due rigori decisivi in due partite? La colpa è di Allegri. Higuain non vede più la porta? La colpa è di Allegri. I tifosi della Juventus (e parte della critica) hanno trovato il capro espiatorio per la mini crisi dei bianconeri (un punto in due partite). Per chi scrive, l'allenatore ha le sue colpe per questo momento di empasse dei campioni d'Italia, ma non è certo il responsabile numero uno. A monte, ci sono gli errori in sede di mercato. E le colpe di Beppe Marotta e Fabio Paratici.



I TERZINI? - Partiamo dalla difesa: sabato contro la Lazio la Juve ha giocato con Lichtsteiner e Asamoah come esterni, un viaggio indietro nel tempo. Alex Sandro sta attraversando un periodo grigio ("Ci manca il vero Alex Sandro", Allegri dixit), forse determinato dal rinnovo non ancora firmato, e gli uomini mercato bianconeri sono rimasti completamente spiazzati di fronte al voltafaccia di Dani Alves, ripiegando su De Sciglio e Howedes (finora nulli, causa problemi fisici) e costringendo Allegri ad adattare Sturaro nel ruolo di terzino destro. Passiamo ai centrali: Barzagli (che si è preso la responsabilità dei due gol della Lazio) non è eterno, Benatia forse non sarà mai più quello di Roma, e Rugani continua a essere un oggetto misterioso (perché tenerlo se non c'è fiducia in lui?). Chiellini, da solo, non basta. Lo stallo con l'Atalanta per Spinazzola e Caldara (non si poteva proprio anticiparne l'arrivo?) pesa, eccome.



IL REGISTA? - A centrocampo, la Juventus in estate ha preso un mediano di movimento (Matuidi) e un uomo d'ordine di belle speranze (Bentancur): bravi, entrambi, ma non erano gli uomini che servivano di più al centrocampo bianconero. Se vuoi continuare a confrontarti con i top club europei e primeggiare in Italia, devi aggiungere a Pjanic e Khedira due tipi di giocatore: un frangiflutti davanti alla difesa (più debole e anziana rispetto alla stagione precedente) e un grande regista. Non sono arrivati, per l'ennessima volta. Per l'ennesima estate.



IL VICE HIGUAIN? - Infine, l'attacco: sono arrivati due esterni alti, Bernardeschi e Douglas Costa, e indubbiamente ci volevano due elementi di questo tipo, per dare il cambio a Mandzukic e Cuadrado, arrivati stremati alla fine della stagione 2016-17. Per completare il mercato della Juve però è mancato un ultimo colpo, inseguito fino alle ultime ore di mercato: un vice Higuain. Sfumati, per motivi diversi, Schick e Keita Baldé, la casella è rimasta scoperta.



ALLEGRI... - Allegri, in conclusione, si ritrova a gestire una rosa anziana (a fine ciclo?) e con poche alternative in alcuni ruoli (esterni bassi, regista, centravanti). Le sue colpe le ha, ma non tira i rigori e non fa lui il mercato...