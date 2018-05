Una Juve brutta, sporca e nemmeno troppo cattiva ha conquistato con il Bologna i tre punti che avvicinano ormai definitivamente lo scudetto: anche un passo falso a Roma con i giallorossi infatti lascerebbe i bianconeri padroni del proprio destino in casa col Verona l'ultima giornata. Insomma, nonostante il crollo di condizione e di testa dell'ultimo periodo, questo scudetto non può proprio perderlo. Ma ancora una volta sono tre o poco più i motivi che han visto la Juve evitare il crollo definitivo: nervi e inerzia, Cuadrado, Douglas Costa. In che ordine poco importa. Così come a questo punto conta poco il modo in cui sia arrivata la vittoria. Anche se per l'ennesima volta Max Allegri riesce a conquistare il bottino pieno nonostante scelte quantomeno discutibili. E poi ancora Buffon croce e delizia, Higuain e Dybala irriconoscibili, Cuadrado in forma Mondiale.



