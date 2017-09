Massimiliano Allegri ne ha per tutti in conferenza stampa. A cominciare da un elogio a Blaise Matuidi per il suo rendimento in bianconero: "Domani sarà titolare. Mi piace moltissimo, da quando è arrivato qui ad agosto credo che abbia detto quattro parole (ride, ndr). In campo corre, ci dà dentro, è un ragazzo intelligente".



Chi lo ha fatto arrabbiare invece è Federico Bernardeschi: "Bernardeschi e Pjanic mi hanno fatto arrabbiare perché hanno fatto delle scelte sbagliate nel finale della partita con la Fiorentina. Berna ha fatto una giocata che non andava fatta, Pjanic ha tirato da cinquanta metri all'ultimo minuto quando dovevamo congelare la partita...".



Nel derby invece potrà star fuori un big: "Domani uno dei quattro davanti può rimanere fuori. Non per demeriti ma per alternanza, vedremo, può succedere anche che Higuain, Mandzukic o Dybala riposino in queste settimane".