Ecco Max Allegri come vede la vigilia di Juventus-Barcellona.



5 STELLE - "I quattro davanti giocan tutti, quattro o cinque quanti sono. Il Barcellona è ancora la squadra più forte, va affrontata con coraggio. Abbiamo una squadra forte che sta facendo grandissime cose, abbiam cambiato volto negli ultimi anni ma in Champions siamo cresciuti in autostima. Queste son partite che la Juventus deve essere abituata a giocarle, i ragazzi saranno pronti perché hanno qualità importanti".



DOPPIA SFIDA - "Sarebbe bello non prendere gol, sarà difficile e allora dovremo cercare di fare gol. Dobbiamo giocare sulle difficoltà dell'avversario, che si chiami Chievo o Barcellona. Non si può pensare di giocare per lo 0-0".



MESSI vs DYBALA - "Messi è il più forte al mondo. Dybala con Neymar potrebbe esssere uno dei più bravi al mondo in futuro".



REMUNTADA - "Insegna che il calcio non ha niente di scontato. Pensiamo alla partita di domani, poi ci preoccuperemo del ritorno. Questo è un quarto di finale importante, come Real Madrid-Bayern, delle quattro ne rimarran solo due e saranno quattro serate di grande calcio. Servirà grande tecnica, con tanto equilibrio in campo".



BERLINO - "Non c'è solo quella, per me è la decima volta che gioco contro il Barcellona. Situazione diversa, la finale è una partita secca ad esempio. Qui si gioca su andata e ritorno, importante tenere aperto il passaggio del turno. Di quella finale al Barça ne manca uno, noi ripartiamo da due soli giocatori presenti quella volta".



MSN - "Barcellona è fortissimo, prima di tutto perché ha tre attaccanti fenomenali. Poi c'è Iniesta, Pique..."



TENSIONE - "Non deve essere eccessiva. La squadra deve essere consapevole dei propri mezzi. Vanno fatti passi avanti, a livello tecnico e anche psicologico. Dobbiamo affrontare il Barcellona con rispetto ma convinti di poter passare. Altrimenti non andiamo avanti".



DIFESA BARCA - "Non so se giocheranno a tre o a quattro. Sicuramente dovremo essere bravi ad approfittare di qualche spazio che potranno concedere".



DUBBIO ASA-ALEX SANDRO - "Deciderò domattina, devo decidere. Non è detto che Alex Sandro non giochi sicuramente".