Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 ottenuta sul campo del Sassuolo: "Indipendentemente alla sconfitta della Roma il campionato ancora lungo. L’importante per noi oggi era vincere, la squadra ha fatto bene. Nel secondo tempo la squadra è stata molto brava, era importante non subire gol e i ragazzi sono stati bravi. Dybala? Tutti i giocatori vorrebbero restare in campo, ma finché c’è stato ha fatto benissimo. Sono passaggi che non cambiano nulla nel modo di fare del giocatore, può capitare un momento così e non cambia nulla. Nel secondo tempo ci sono stati delle situazioni con le squadre lunghe in cui si poteva subire, ma i ragazzi sono stati bravi”.



SU PJANIC - “Ha fatto bene come tutti. Dobbiamo migliorare la fase di possesso quando gli altri danno un po’ più di pressione”.



SUL MODULO - “Gli altri sistemi di gioco non verranno abbandonati perché possono essere delle carte importanti per noi”.



SUL RINNOVO - “L’idea di andare avanti c’è, mia non c’è nessun problema, magari anche a lungo, ma questo dipende da me e dalla società