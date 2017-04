Parlando ai microfoni di Premium Sport, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria per 2-0 ottenuta sul Pescara che, però, fa tremare i supporter bianconeri per l'infortunio occorso a Paulo Dybala.



DYBALA - "Le condizioni di Dybala? Ha preso una botta, c’è una distorsione ma mancano quattro giorni e bisogna essere ottimisti".



VITTORIA FONDAMENTALE - "I ragazzi sono stati bravi a portare a casa la vittoria, ma bisognava fare meglio nella gestione della palla: non siamo stati bravi a sfruttare gli spazi in avanti, a portare la palla in avanti, specialmente nel secondo tempo. Sono partite che con un episodio si possono ribaltare: bisogna stare più attenti ma nel complesso abbiamo fatto bene.



CUADRADO - "Cuadrado? È migliorato molto e può migliorare ancora: a volte fa un po’ di casino con i tempi di gioco, ma è diventato un giocatore importante".



IL BARCELLONA - "A Barcellona bisognerà essere ancora più aggressivi di come siamo stati a Torino: bisogna avere coraggio, lucidità e giocare per fare gol. Non si può andare lì e giocare per lo 0 a 0: l’obiettivo non è segnare un solo gol, ma farne almeno due".



SCUDETTO - "Se il pareggio della Roma chiude i giochi Scudetto? Al momento i giallorossi possono ancora arrivare a 90 punti, quindi la strada è lunga. Ma prima cominciamo a pensare a mercoledì, poi ritorneremo a pensare al campionato.”