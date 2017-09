In conferenza stampa, Massimiliano Allegri dà nuove indicazioni sulla sua Juventus. E stimola così Gonzalo Higuain: “Deve giocare come sa e migliorarsi rispetto all’anno scorso. L’esclusione dall’Argentina dev’essere uno stimolo. Per noi è fondamentale. Mi aspetto una gran partita da Higuain e sicuramente la farà”.



Per Dybala invece niente turnover: "Dybala non è stanco, come fate a dirlo? Siamo seri? Abbiamo appena iniziato la stagione… sta facendo bene. Anche lui a Barcellona mi è piaciuto nel primo tempo. E la mia decisione è già presa: Dybala domani gioca titolare, dal primo minuto".



La difesa invece a Barcellona ha deluso: manca Bonucci? Allegri replica: "Il problema non è quello. Ma anche i migliori difensori al mondo lasciati a loro stessi fanno fatica, non deve più succedere, erano abbandonati nel secondo tempo".



Chiosa finale su Bernardeschi: "Può giocare, è un’idea lanciarlo largo; uno tra lui o Cuadrado sarà su quella fascia. Sta crescendo tantissimo, potrà essere un giocatore fondamentale come tutti gli altri".