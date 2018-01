Cicogna in arrivo per Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. A lanciare l'indiscrezione è Diva e Donna, che in prima pagina pubblica una foto - che potete vedere nella nostra FOTOGALLERY - dell'attrice e showgirl a passeggio per le strade di Roma con il viso più rotondo e un vistoso pancino sospetto. Per ora non il gossip non ha trovato conferme, ma se dovessero arrivare per entrambi si tratterebbe del terzo figlio: Ambra ne ha avuti due, Jolanda e Leonardo, dalla relazione col cantante Francesco Renga, mentre l'allenatore della Juventus da due diverse relazioni, Valentina e Giorgio.