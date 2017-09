Ha un nome e un cognome la nuova grande scommessa che Massimiliano Allegri è convinto di vincere alla Juventus e che potrebbe far dimenticare più in fretta del previsto la lacuna lasciata sulla corsia di destra dall'addio di Dani Alves. Secondo Tuttosport, si tratta di Mattia De Sciglio, approdato in bianconero dal Milan dopo un lungo corteggiamento, con Marotta che ha colto il momento giusto per accontentare la richiesta del suo allenatore. 12 milioni di euro nelle casse rossonere per un giocatore che proprio al Milan e proprio con Allegri in panchina prima si era affacciato in prima squadra, tra campionato e Champions League, risultando una delle promesse emergenti per il Diavolo e per la Nazionale.



Se in rossonero il rendimento era andato in calando, tra infortuni e una fiducia nelle sue qualità non più ai massimi livelli (con lo spiacevole episodio della lite con un tifoso nel parcheggio di San Siro che ha rappresentato il punto più basso), in azzurro De Sciglio ha conservato una costanza nelle prestazioni, come ha dimostrato anche l'ottimo Europeo disputato un anno fa con Conte. Da questo Allegri vuole ripartire per consegnare alla Juve e al calcio italiano un giocatore completamente ritrovato. Non a caso, come è avvenuto del resto per tutti gli altri nuovi acquisti, il tecnico livornese ne ha centellinato l'impiego nelle prime due giornate di campionato ma, approfittando della sosta per le nazionali, ha avuto modo di lavorare dal punto di vista fisico, tattico e psicologico.



L'esclusione di Lichtsteiner dalla lista Champions League rappresenta un ulteriore segnale di fiducia per De Sciglio, pronto a prendersi la scena, tanto a destra quanto a sinistra. E' lui la vera grande scommessa della nuova Juve targata Allegri e la convinzione, in Corso Galileo Ferraris, è che a fine stagione sarà più rimpianto lui dal Milan che Bonucci in casa bianconera.