Nonostante l'esonero di Ranieri, la Premier League 'rischia' di diventare sempre più italiana. Infatti nella prossima stagione il Chelsea di Conte potrebbe giocare dei derby con altri due allenatori italiani. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Arsenal sta pensando allo juventino Allegri e il Tottenham al romanista Spalletti rispettivamente per il dopo Wenger (ci spera anche Mancini) e Pochettino, candidato a prendere il posto di Luis Enrique al Barcellona in alternativa a Sampaoli del Siviglia. In tal caso la Roma sceglierebbe un nuovo tecnico tra Gasperini (Atalanta), Di Francesco (Sassuolo) e Giampaolo (Sampdoria), in pole per il dopo Sousa alla Fiorentina).



RINGHIO IN PORTOGALLO - Può emigrare all'estero anche Gattuso. Come si legge su Tuttosport, l'ex centrocampista del Milan lascerà il Pisa (serie B) a fine stagione ed è a un passo dall'accordo col club portoghese dello Sporting Braga. Dove è in arrivo pure il 21enne difensore senegalese Racine Coly, attualmente in forza al Brescia allenato da Brocchi.