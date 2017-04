L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Premium Sport dopo la grande vittoria sul Barcellona: "Non dobbiamo frenare gli entusiasmi: dobbiamo essere coscienti che i ragazzi hanno fatto una grandissima partita, sia a livello difensivo sia offensivo. Ma è solo il primo passo: a Barcellona sarà una partita diversa e noi dovremo cercare di fare gol. Non mi piace fare percentuali. Se è questa la Juventus che sognavo? Io non sono un sognatore, sono pragmatico: eravamo una squadra nuova che aveva bisogno di conoscerci. Sono contento per i ragazzi che si meritano questi momenti e per la società che sta facendo un grande lavoro e sta crescendo di anno in anno. Nella poca verve del Barcellona ci sono grandi meriti della Juventus: se non stai attento ai loro attaccanti, con marcature e posizionamenti preventivi, rischi molto e noi lo siamo stati. Il saluto di Messi a fine primo tempo? Vederlo giocare è sempre un piacere, come vedere giocare i miei calciatori. Dybala? Ha messo in evidenza le sue grandissime qualità: ha fatto una grande partita, come del resto anche gli altri giocatori. Vogliamo raggiungere lo Scudetto, quindi a Pescara bisogna vincere, e poi c’è da preparare il ritorno: su di noi ci sono grandi aspettative e dovremo saper rispondere sempre".