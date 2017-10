L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervnuto a Premium Sport dopo la vittoria sullo Sporting Lisbona: "E' un momento in cui non siamo brillanti, abbiamo dei rientri con infortunati che non giocavano, qualcuno è tornato in condizioni non buone dalle nazionali. Bisogna fare sacrifici, lavorare e restare concentrati, dimenticare l'anno scorso perché a grandi livelli bisogna mettersi sempre in discussione. Higuain ha fatto una prestazione di qualità, di fisico e di quantità: sono contento per lui e per la squadra perché vincere in Champions non è facile, ma non dobbiamo esaltarci. Dobbiamo riprendere il cammino, ritrovare condizione e riconnettersi. In questo momento siamo un pochino disconnessi.



Calo nel lavoro quotidiano? No, è che da novembre in poi sarà un'altra stagione. Ci saranno i playoff nazionali, dove parteciperanno dei nostri, poi inizierà la nostra vera stagione. Oggi ci sono stati errori tecnici nei primi venti minuti e si è rischiato nel finale. L'importante però è la vittoria.



Preoccupato per la scarsa intensità difensiva? Il gol è venuto fuori perché sono stati sbagliati cinque interventi tecnici, non riuscivamo a fermare la palla poi ha sbagliato Alex Sandro. E' un momento in cui dobbiamo ritrovare compattezza, che oggi quando aveva palla lo Sporting abbiamo fatto bene nella nostra metà campo. Poi bisogna migliorare la condizione e tornare brillanti ma questo arriverà con gli allenamenti. C'è da fare i complimenti ai ragazzi che hanno voluto la vittoria fino alla fine.



Atalanta e Lazio? Il risultato finale cambia l'andamento di tutte e tre le partite giocate. Quella di stasera è quella che abbiamo giocato peggio, poi se sbagliamo rigori al 95' non si può prevedere. Abbiamo avuto dei blackout, oggi abbiamo giocato meno bene. I risultati danno forza e serenità, oggi sapevamo che era uno scontro diretto e serviva una vittoria".