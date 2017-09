Giornata libera per Massimiliano Allegri, che nel giorno di riposo concesso alla Juventus si è recato a Pescara: "Se il Pescara di Zeman può fare come quello di Galeone? Giocare in maniera spettacolare è una delle caratteristiche delle squadre di Zeman, che può fare bene, perchè in Serie B non è importante avere una buona difesa, ma un buon attacco. Del Sole alla Juve? No, non ci ho messo lo zampino, ma è un giocatore bravo, che conosco bene, e che tra l'altro è fidanzato con una mia carissima amica".