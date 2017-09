La Juventus ha completato l'acquisto dal Pescara di Ferdinando Del Sole, trequartista classe '98. L'esordio in Serie B è già avvenuto e ora proprio il club bianconero lo ha prelevato in vista delle prossime stagioni.



A incoronare l'acquisto ci ha pensato l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri che ha speso parole di elogio su Del Sole a margine di un evento organizzato proprio a Pescara. Come riportato da Tuttosport l'allenatore bianconero ha confermato: "Del Sole alla Juve? No, non ci ho messo lo zampino, ma è un giocatore bravo, che conosco bene, e che tra l’altro è fidanzato con la figlia di una mia carissima amica".