Max Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza post-Barcellona si è espresso così su Paulo Dybala e le richieste arrivate per sé e per l'argentino: "Io e Dybala molto richiesti sul mercato? Chi ha questi pensieri sappia che la Juve è una delle prime 8 squadre in Europa adesso. Non so cosa pensi Dybala. C'è una crescita a livello mentale importante, e anche a livello tecnico. La società sta facendo grandissime cose. noi dobbiamo arrivare in fondo e cercare di vincere il più possibile. Quello che fanno gli altri non lo so".