Il problema più grande della Juventus è Allegri. Lo vedo, sia nella vittoria che nella sconfitta. Le partite in cui si è visto qualcosa di interessante sono state poche (5 o 6). Secondo me la squadra ha un atteggiamento troppo difensivo, ancora più rispetto agli anni precedenti. Ciò che vedo è che (salvo rare eccezioni) tendiamo a non pressare gli avversari, ad attendere il contropiede, se passiamo in vantaggio 1 a 0 ci fa difendere il risultato anche se siamo al 10 minuto, troppi cambi a caso ed in ritardissimo...Premesso che mettere sul banco degli imputati un allenatore che ha portato in vetta sia in campionato che in Champions la propria squadra è insensato, è probabile che a fine stagione le strade di Allegri e della Juventus si separeranno. Perché il club quest'anno ha alzato la posta e si aspetta il massimo... da Max. Non solo i successi che una rosa come quella bianconera è in grado di conseguire, ma anche il bel gioco. Per consolidare definitivamente lo status di squadra top d'Europa. Se così non fosse, sarebbe caccia al sostituto. E molti segnali fanno pensare che le prime mosse siano state fatte.