La Juventus vince ancora - secondo 3-0 consecutivo in casa e primo posto in classifica a punteggio pieno, in attesa di vedere cosa faranno oggi Inter, Milan e Napoli - e si gode un super Dybala, autore già di cinque gol nelle prime tre giornate di campionato e pronto a sfidare Leo Messi in Champions League. Eppure, per Massimiliano Allegri, non ci sono solo sorrisi. Dopo la sfida di ieri sera contro il Chievo, l'allenatore bianconero ha lanciato l'allarme: "A​bbiamo subito troppi tiri in porta; nello specchio due, però ne abbiamo subiti una decina. Su questo bisogna lavorare perchè la fase difensiva è importante come quella offensiva, altrimenti le partite diventano come una roulette e non si sa quanto possono finire".



I NUMERI - Un monito che viene confermato anche dai numeri: nelle prime tre uscite di campionato, i bianconeri hanno concesso ben 26 tiri agli avversari. Nove le conclusioni finite nello specchio della porta, due i gol subiti (entrambi da Buffon, nella trasferta col Genoa). Allo stesso punto della scorsa stagione, i tiri concessi erano stati appena 11, di cui sei nello specchio. Sempre due, invece, le reti incassate.



I MOTIVI - A pesare nell'aumento delle occasioni lasciate agli avversari non solo l'inatteso addio di Leonardo Bonucci, ma anche il cambio di modulo (dal 3-5-2 al 4-2-3-1 o 4-3-3) e un'intesa di squadra ancora da trovare. Per questo motivo Allegri ha mandato il suo messaggio: alla Juve serve più equilibrio. Perché i tanti gol segnati (10 fin qui, erano stati sei un anno fa) non bastano.