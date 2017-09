Parla Allegri. Dopo il 3-1 al Sassuolo in trasferta, la Juve ospita la Fiorentina per quella che sarà senza dubbio l'impegno più probante di questo campionato, contro una viola che si sta ritrovando. Dilemma formazione, con tre gare in una settimana e il derby che incombe.



SELEZIONE IN TESTA - "Siamo solo all'inizio, alla quinta giornata. La classifica di solito comincia ad allungarsi verso la decima. Per ora si viaggia tutti tranquillamente insieme".



BERNARDESCHI - "Non è presto per farlo partire titolare, ma devo vedere l'allenamento di oggi e poi abbiamo una partita importante sabato. Può partire dall'inizio o entrare a gara in corso, in questo momento i cambi sono molto importanti per gestire le energie".



CAMBI - "Vedrò l'allenamento, ma qualcosa cambierà sicuramente. L'unico cambio certo è che giocherà Szczesny, mentre Buffon riposa e sarà in panchina. Per gli altri, stiamo bene fisicamente e devo tenere in considerazione tante cose. L'importante è che la squadra non subisca contraccolpi anche quando ci sono i cambi".



VITTORIE - "L'importante è vincere con le medie-piccole, poi il resto può succedere di tutto. L'anno scorso negli scontri diretti ci sono stati pochi pareggi, quindi è ancora prseto per dirlo. La certezze è che per vincere il campionato bisogna fare 90 punti".



DIFESA - "Ora abbiamo il problema De Sciglio, che ha giocato bene a Barcellona. Howedes sta recuperando, ma domani non sarà titolare. A destra giocherà Lichtsteiner o Sturaro, che quel ruolo l'ha fatto bene a Barcellona e può farlo".



NUMERI - "Ogni anno è diverso. A livello offensivo stiamo facendo cose importanti e sia a livelli difensivo che offensivo stiamo facendo meglio dell'anno scorso. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita, quello è importante. A Barcellona, come a Sassuolo. A Barcellona ci hanno punito, a Sassuolo abbiamo avuto momenti in cui i neroverdi hanno tirato diverse volte in porta. Quei momenti vanno gestiti meglio e la stagione passa da quei momenti. Bisogna avere più attenzione, mai uscire dalla partita e mai provare a gestirla".



HIGUAIN - "Ha fatto 4 partite e 2 gol. Capita a tutti, è un momento in cui non fa gol. Ci sono stati anhce l'anno scorso momenti in cui magari non ha segnato. Come ci sono stati per Dybala. Non ho ancora deciso se giocherà, non ho deciso niente, ma lui è talmente importante che non succede certo una tragedia se sta una partita senza gol".



MODULO - "A seconda delle caratteristiche giocheremo. Ora voglio vedere Howedes all'opera per capire, perché è un giocatore che mi permette di giocare a tre dietro, che è una variabile importante per la stagione".



RIPOSO DI BUFFON - "Dopo la partita di Barcellona abbiamo deciso, insieme a Gigi, di far giocare Szczesny questa partita. Questo non vuol dire avere più o meno fiducia, perché Neto ne ha giocate tante. Szczesny è bravo, è uno dei migliori al mondo e averli per la Juve è importante".



CHIELLINI E KHEDIRA - "Potrebbe riposare, vedrò. Khedira sta progredendo, penso ci vorranno dieci giorni per rivederlo con la squadra".



CALI - "Ci sono momenti in cui perdi il comando della partita e devi capire che devi interpretarla diversamente, con attenzione alla fase difensiva con l'avversario che non deve tirare. Il Sassuolo succede magari 5 minuti, con il Barça 20, ma è importante interpretare tanto quei momenti. La nostra stagione, ripeto, passa da qui".



FIORENTINA - "Gran lavoro, ben organizzata e ben allenata. Ha giocatori di tecnica importanti. Chiesa è uno dei migliori giovani italiani".



SZCZESNY - "È un portiere da prime 7-8 squadre d'Europa, infatti è alla Juve e sarà l'erede di Buffon".



Seguono aggiornamenti