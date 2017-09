Massimiliano Allegri ha commentato così la partita di Douglas Costa contro il Chievo: “Deve ambientarsi e conoscere il calcio italiano perché in Italia non ci sono spazi ed anche squadre meno forti della Juventus sono molto preparate tatticamente. Ti raddoppiano perché Maran, che è un ottimo allenatore, tutte le volte che arrivava palla a Douglas Costa lo raddoppiava, magari in altri campionati ti lasciano giocare l’uno contro uno. Se Douglas Costa avesse giocato l’ultima mezz’ora avrebbe fatto una partita devastante per con tutti quegli spazi sarebbe stato devastante. Si deve abituare ai tempi di gioco e al fatto che ci sono i tempi di gioco ma lui è un grande giocatore.”