Entro la fine della stagione Massimiliano Allegri entrerà nella top 6 degli allenatori più longevi nella storia della Juventus superando Carlo Carcano. Il tecnico livornese, arrivato due anni e mezzo fa per rimpiazzare Antonio Conte, è già entrato nella top 10 dei tecnici con più presenze sulla panchina della Juventus. Come sottolinea ilbianconero.com, il prossimo due Aprile, in occasione del match di campionato contro il Napoli, Allegri eguaglierà il numero di panchine di Conte appaiandosi con il tecnico leccese al nono posto in questa speciale graudatoria.