Sono passati cinque giorni dalla sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Milan, ma non accennano a placarsi le voci sul futuro di Massimiliano Allegri. Brucia ancora forte in casa Juventus il ko di Doha, che ha messo in dubbio la permanenza dell'allenatore livornese sulla panchina bianconera, nonostante il rinnovo di contratto fino al 2018 firmato lo scorso maggio. La partita persa coi rossoneri è stata il primo campanello d'allarme, ma sarà il percorso in Champions League a dire l'ultima sul suo futuro.



SOGNO PREMIER - Se si dovesse arrivare a una separazione, Allegri vorrebbe provare l'avventura in Premier, sfumata un anno fa dopo qualche abboccamento con il Chelsea prima della firma di Conte. Le panchine delle big inglesi sono quasi tutte occupate e molto difficilmente si libereranno la prossima estate: le due di Manchester hanno i due rivali Guardiola-Mourinho e il Liverpool Klopp. L'unica che potrebbe liberarsi è quella dell'Arsenal, con Arsene Wenger pronto a dire addio dopo aver festeggiato i 20 anni sulla panchina dei Gunners.



PRIMI CONTATTI - Secondo il Sun, ci sono già stati i primi contatti tra i dirigenti del club e l'entourage di Allegri. Al momento si tratta di timidi sondaggi, che con il passare delle settimane potrebbero trasformarsi in qualcosa di più concreto. Oltre alla Juventus, che ha individuato in Paulo Sousa il possibile sostituto ma non scarta l'ipotesi Di Francesco, anche Allegri si guarda intorno. Con il sogno Premier pronto a uscire dal cassetto.



@marcodemi90