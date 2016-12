Per la Supercoppa e per la storia. La Juve vuole mettere in bacheca un altro trofeo, ma vincere potrebbe avere un sapore ancora più speciale per Massimiliano Allegri. Il tecnico, infatti, sconfiggendo il Milan conquisterebbe il sesto trofeo della sua avventura bianconera. Roba che proietta davvero nella storia.



PODIO - Come riporta Il Corriere dello Sport, sei trofei lo renderebbero, infatti, Allegri il terzo allenatore più vincente della storia del club bianconero, davanti a Conte (cinque) e alle spalle soltanto di Lippi e Trapattoni, rispettivamente secondo e primo con tredici e quattordici trofei, conquistati però in due fasi diverse.



SOGNI - Il terzo gradino del podio, per Max, arrivato tra tanto scetticismo, sarebbe senza dubbio motivo di grande, enorme orgoglio, e poi c'è nel mirino lo scudetto, il sesto consecutivo, che lo renderebbe unico nella storia del calcio italiano, e la Champions League. Ad accomunare Lippi e Trapattoni c'è proprio l'aver messo le mani sul trofeo più ambito. Allora il format era diverso, ma Allegri sogna di poterli eguagliare. Gli investimenti ci sono stati, la squadra è competitiva. Non sarà facile, ma provarci e crederci è un obbligo.



