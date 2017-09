Massimiliano Allegri deve fare i conti con l'infermeria della sua Juventus. Le ultime notizie danno Mattia De Sciglio fuori per un mese per la sua lesione, l'allenatore bianconero è quasi sconfortato: "Abbiamo il problema De Sciglio, non ci voleva: ha giocato bene a Barcellona, stava tornando quello vero e invece starà fuori 40 giorni. Howedes sta recuperando, ma domani non sarà titolare. Non può giocare sempre Lichtsteiner".



Non arrivano buone novità neanche dal fronte Khedira: "Purtroppo c'è quest'altro problema. Sami sta migliorando ma servono almeno 10 giorni per rivederlo con la squadra".