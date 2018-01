"Le polemiche sul calendario? Le partite vanno giocate e basta, non ho bisogno di replicare a Sarri. A me portano il calendario, guardo le partite e le giochiamo, punto". In conferenza stampa Max Allegri ha però risposto all'allenatore del Napoli: "Noi abbiamo Matteo Fabris (il team manager, ndr) che mi porta il calendario. A seconda di quando giochiamo noi andiamo in ritiro. I vantaggi li conosco solo quando la squadra vince, quando la squadra vince ha tutti i vantaggi del mondo. Certe frasi lasciano il tempo che trovano. Se sei in Coppa Italia e Champions giochi prima, se sei fuori giochi dopo".