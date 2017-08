Il campo di Marassi non è, storicamente, un campo semplice per la Juventus specialmente quando deve affrontare il Genoa. Lo sa bene Massimiliano Allegri che, tuttavia, ha voluto minimizzare i cattivi precedenti della Juve in casa del Genoa: "Marassi non è mai stato un campo semplice per noi, abbiamo sempre fatto fatica", ha ammesso Allegri che poi, però, ha voluto sdrammatizzare: "L'anno scorso per non fare fatica abbiamo preso tre gol in 27 minuti e così ci siamo agevolati la giornata, abbiamo cercato di rimetterla in piedi ma era troppo tardi e giustamente abbiamo perso."