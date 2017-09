"Esclusione tecnica". Sono bastate poche di Beppe Marotta a dissipare ogni dubbio sui motivi che hanno portato Massimiliano Allegri a confinare in panchina, nel derby contro il Torino, Gonzalo Higuain. Una scelta che ha pagato evidentemente, visto il rotondo successo dei bianconeri con Mandzukic al centro dell'attacco al posto del Pipita. Più dinamismo, più aiuto alla squadra e un attacco della profondità maggiore col croato in campo e un bel segnale che alla Juve di gerarchie prestabilite non ne esistono.



Higuain è pronto a tornare titolare in Champions League contro l'Olympiacos, ma Allegri si aspetta una reazione soprattutto sotto il profilo caratteriale prima ancora che sotto l'aspetto dei gol o della prestazione. Il tecnico livornese non ha gradito certi atteggiamenti del suo numero 9, che alle prime difficoltà ha manifestato segnali di insofferenza nei confronti dei compagni, colpevoli di non coinvolgerlo a sufficienza, e nemmeno si è presentato sul terreno di gioco per il riscaldamento pre-gara col Torino in quanto seccato dall'esclusione.



Novanta minuti in Champions League per ritrovarsi e ritrovare il gol, che manca dallo scorso 9 settembre (4 partite di astinenza) e quello spirito che può fare la differenza, perchè Mandzukic scalpita ed è pronto a riprendersi il ruolo di centravanti che è stato suo per anni tra Wolfsburg, Bayern Monaco e Atletico Madrid. Chi si ferma è perduto, perchè alla Juve le gerarchie prestabilite non esistono.