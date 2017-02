Con gli amici ci si può permettere il lusso di confidarsi e anche di sfogarsi. Talvolta accade che determinate esternazioni siano così clamorosamente importanti al punto da tracimare diventando così oggetto di discussione pubblica. Tutto ciò, naturalmente, sempre con il beneficio del dubbio sino a prova contraria o a momento in cui sia il diretto interessato a pronunciarsi.

Livorno è una città nella quale vive gente che difficilmente le manda a dire. Burloni, forse, ma non pettegoli i livornesi sono persone molto dirette e orgogliose. Se vengono a conoscenza di un segreto sanno custodirlo con cura proteggendo il protagonista di una vicenda che potrebbe destabilizzare un certo ambiente.

Massimiliano Allegri, malgrado la sua condizione di nomade per professione, non ha mai reciso il cordone ombelicale che lo lega al luogo dove è nato e cresciuto. Appena riesce a ritagliarsi qualche piccolo spazio per gestire il suo privato ritorna a Livorno dove può contare su un buon numero di amici. Durante la sua ultima visita l’umore del tecnico della Juventus non era dei migliori. Il “caso” Bonucci, ancorchè ufficialmente chiuso per la cronaca quotidiana, aveva lasciato il segno.



LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU ILBIANCONERO.COM