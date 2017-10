La sostituzione contro l'Olympiacos non è andata giù in casa Juventus a Sami Khedira. E dopo la gara contro i greci, l'allenatore bianconero Max Allegri ha risposto così: "Si è lamentato al cambio? La presa di posizione di Khedira non lo so, ma non me ne sono accorto. Meglio così... Khedira ha fatto un buon 60 minuti, era rientrato sabato facendone altri 60 e in quel momento c'era bisogno di forze fresche. Se cambio, c'è un motivo".