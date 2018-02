Dopo il successo contro la Fiorentina, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono tre punti pesanti. C'è da fare i complimenti ai ragazzi e alla Fiorentina che ci ha messo in difficoltà. Non ci sono state occasioni da una parte e dall'altra ma noi siamo stati ordinati e siamo venuti fuori nel secondo tempo".



L'ingresso di Douglas Costa?

"Era il momento in cui avevo bisogno di un giocatore che saltasse l'uomo fra le linee. Avevo bisogno di lui che giocasse dentro il campo



Come sta Mandzukic?

"Credo stia bene. Non so se ha preso una botta ma non deve essere niente di particolare".



Giocata o deviazione quella di Alex Sandro?

"Non lo so. Era il ventesimo del primo tempo e le partite possono essere recuperato. Il mio dubbio era sul fallo. Non discuto mai quello che succede in campo. Ci sono gli arbitri che decidono, poi se si vuole alimentare la polemica non fa per me".



Bernardeschi ha fatto una partita da Juve.

"Bisogna fargli i complimenti per come sta crescendo e perchè sta capendo come si deve stare alla Juventus, squadra con un DNA unico. Lui si è adattato bene. Poi si deve migliorare sul piano del gioco per capire e creare superiorità numerica però è anche vero che le partite si possono comandare difendendo".



Puoi essere preoccupato della vostra consapevolezza?

"All'inizio eravamo così e prendevamo un po' di gol. Ai ragazzi ho detto che le partite si possono comandare anche difendendo e nelle ultime partite abbiamo preso pochi gol. E' sintomo di maturità e umiltà".



Grande carattere?

"E' una squadra di giocatori meravigliosi e professionisti. Abbiamo ripreso un cammino normale, vincere in trasferta non è mai semplice".