Per parlare di crisi è ancora molto presto, ma la sconfitta contro il Milan in Supercoppa Italiana ha portato la Juventus a porsi degli interrogativi. Da una squadra come quella di Massimiliano Allegri, costruita per dominare in Italia e provare a vincere in Europa, è inaccettabile una prestazione come quella vista a Doha, condita da cali di concentrazione, giocatori fuori forma e uomini chiave deludenti.



ALLEGRI IN DISCUSSIONE - Un passo falso si concede a tutti, ma quello contro i rossoneri non è il primo appuntamento importante fallito in questa stagione da Buffon e compagni, che avevano già perso gli scontri diretti in campionato con Inter e, ancora una volta, Milan. Risultati che possono mettere in discussione anche la posizione di Allegri: vincere lo scudetto non basterebbe per giudicare positivamente la stagione della Juve, visti gli investimenti fatti la scorsa estate per portare a Torino Benatia, Dani Alves, Cuadrado, Pjaca, Pjanic e - soprattutto - Higuain.



IDEA SOUSA - Per questo per l'allenatore livornese sarà fondamentale il percorso in Champions League. Se i bianconeri dovessero uscire malamente, una separazione a fine stagione sarebbe una possibilità concreta. E in quel caso c'è un nome su tutti che potrebbe raccoglierne l'eredità: Paulo Sousa. Il rapporto tra il portoghese e la Fiorentina è ormai arrivato ai titoli di coda e l'addio a giugno sembra scontato. Al momento è solo un'ipotesi, ma in corso Galileo Ferraris ci pensano. Se vuole tenerli la Juve, Allegri deve convincere l'Europa.