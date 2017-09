L'entusiasmo per il mercato in entrata della Juventus è stato mitigato dalle partenze di Dani Alves e Bonucci che hanno oggettivamente indebolito la difesa dei bianconeri. Le decisioni del club, come noto, sono state prese anche per motivi extra-campo, specialmente nel caso di Bonucci, ed hanno seguito una linea gerarchica da sempre molto chiara in casa Juve:La prima resta sempre, a prescindere da tecnici in panchina e campioni in campo che possono cambiare negli anni ma che nonDa questo punto di vista Allegri e Marotta sono sempre andati a braccetto: prima la società e poi tutto il resto e anche ieri,e, in estate, sono stati ceduti.