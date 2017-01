Allenamento odierno nel gelo per la Lazio: out Djordjevic, influenzato, al suo posto verrà convocato Rossi, attaccante della Primavera biancoceleste. Inzaghi dovrà sopperire all'assenza di Keita, Felipe Anderson e Lulic sulle fasce, probabile che due tra Lombardi, Luis Alberto e Kishna siano tra i titolari, con quest'ultimo in leggero ritardo. Lombardi fino ad ora ha offerto le sensazioni migliori quando è stato impiegato, sull'altra fascia si andrà a ballottaggio. A centrocampo rassicura tutti Milinkovic, sia sulla sua permanenza in campo (si è allenato regolarmente) sia sulla sua permanenza alla Lazio. Domani ci saranno le prove tattiche decisive, nel frattempo Radu dovrebbe aver smaltito la distorsione e dovrebbe farcela, aperto il ballottaggio per il posto vicino a De Vrij al centro della difesa: oggi è stato impiegato Hoedt, ma dovrebbe toccare a Wallace contro il Crotone.