Virgil Van Dijk è sempre più al centro delle voci di mercato; il difensore del Southampton è seguito da diversi top club, su tutti il Manchester City di Guardiola. A spegnere tutte le voci di mercato, però, ci ha pensato Claude Puel, allenatore dei saints, che ha ribadito come Van Dijk e Fonte non siano in vendita: ''Fonte ha una situazione particolare, ma è comunque un giocatore sotto contratto con il Southampton; Virgil è fondamentale per noi e resterà. Sarà importante anche nella seconda parte della stagione; deve continuare a lavorare ed aiutarci. Sicuramente entrambi resteranno fino alla fine della stagione; è normale che su giocatori di questo livello ci siano tante voci, ma è importante che restino e che abbiano il giusto approccio''.