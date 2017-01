Bamidele Jermaine Dele Alli, un nome che all'inizio aveva suscitato più di qualche ilarità tra i burloni tifosi inglesi, che non spiccano di certo per il proprio humour: bene, da ieri sera non ride proprio più nessuno. Anzi, qualcuno sì, ma più che ridere gongola: si tratta della dirigenza del Tottenham, del tecnico Maurizio Pochettino, dei compagni di squadra ma soprattutto dei tifosi degli Spurs, che si ritrovano tra le mani il centrocampista più promettente di tutta Europa.



IL '96 CHE SOGNAVA GERRARD - Classe '96, nato a Milton Keynes, nel Sud-Est dell'Inghilterra, ma di origine nigeriana, Alli, o Dele come preferisce farsi chiamare, è un centrocampista moderno box-to-box con il vizio del gol, dotato di forza fisica e ritmo, bravo nel contrasto e nel tiro, come il suo idolo e il calciatore a cui tutti lo paragonano, l'ex capitano del Liverpool Steven Gerrard. Il classe '96 ha deciso di dimostrare di essere meglio di tutti i suoi predecessori in terra d'Albione, e per farlo ha cominciato a segnare come se non ci fosse un domani: q u ando fa gol lui, i londin esi vincono s empre.



MEGLIO DEI 'MOSTRI SACRI', SEGUITO DAL BAYERN - Ad Alli ci sono volute infatti solo 52 partite in Premier, tutte in maglia Spurs, per raggiungere le 20 marcature nel massimo campionato inglese: giusto per capirci, scomodando i mostri sacri del passato, a Paul Scholes ne servirono 74, a David Beckham 90, a Frankie Lampard 140, a Steven Gerrard, l'idolo, 169. Impressionante il rendimento nelle ultime partite: tre doppiette di fila (record mai riuscito a nessun centrocampista), che lo hanno condotto a 10 reti in campionato, doppia cifra come il compagno Harry Kane e top scorer degli Spurs. Tutti in fila dietro a questo prodotto del settore giovanile del Milton Keynes Dons, esordiente in prima squadra a soli 16 anni, prima di esplodere totalmente a 17, con 6 reti in 33 presenze in campionato e lo splendido 4-0 al Man United in League Cup, che gli valse le attenzioni di Bayern Monaco e Liverpool.



ENFANT PRODIGE, SPURS FINO AL 2022- La spuntò invece il Tottenham: 5 milioni di euro spesi in modo ottimale, il 2 febbraio del 2015, e un quinquennale che lo lega a doppio filo con il club londinese. Rimane in prestito al MK Dons per un'altra stagione: quella della consacrazione, con 16 reti in 39 presenze, decisive per la promozione in Championship e per la vittoria del premio di giovane giocatore dell'anno. L'esordio in Premier arriva l'8 agosto, prima di essere nominato Giovane dell'anno PFA 2016, inserito nella Squadra dell'anno della PFA 2016 e convocato agli Europei in Francia da Hodgson. Fresco di rinnovo con gli Spurs, fino al giugno 2022, ha voluto scacciare tutte le voci di mercato, anche se i top club europei sono sulle sue tracce.



LA PROVOCAZIONE: QUANTO VALE ALLI? - Classe '96 dunque, due anni in meno di Roberto Gagliardini, centrocampista che in questi giorni sta facendo discutere tutti gli addetti ai lavori in Italia per il suo passaggio, ormai quasi certo, dall'Atalanta all'Inter per circa 28 milioni di euro complessivi. La provocazione è servita: se il nerazzurro (presente e futuro), dopo 14 partite in Serie A, vale quella cifra, quanti soldi potrebbe chiedere il Tottenham per Alli, due anni in meno, 52 caps e ben 20 gol? Probabilmente anche il triplo, ma questo è un parere personale. Dite la vostra nei commenti.



