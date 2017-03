L'ex esterno della Fiorentina, Marcos Alonso, ora protagonista nel Chelsea di Antonio Conte, su IB Times ha fatto alcune rivelazioni di mercato: "C'erano grandi squadre interessate a me la scorsa estate ma ho deciso di firmare per il Chelsea perché è una compagine che mi è sempre piaciuta. Ho intravisto la possibilità di vincere qui. Ho avuto anche altre offerte da altre squadre italiane e spagnole, ma quando il Chelsea è venuto a prendermi non ci ho pensato due volte". Poi sul Barcellona: "Ci sono stati dei colloqui con il Barça ma la verità è che in quel momento non avevo in mente di lasciare la Fiorentina. La svolta c'è stata quando c'è stato l'interessamento del Chelsea: è stato allora che ho considerato di cambiare rotta