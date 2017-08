FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

A meno di una settimana dalla fine del mercato, il portiere spagnolo ha deciso di accettare la proposta del club francese aprendo una. Certo, le voci di mercato sul portiere spagnolo si rincorrono dall'inizio del mercato, ma la scelta, che sembrava definitiva, del gruppo e della società,. Una scelta smentita dai fatti, perché Reina si è detto pronto a lasciare Napoli anche subito, un po' per i problemi legato al suo contratto (in scadenza nel giugno 2018),egate al suo rapporto non idilliaco, per usare un eufemismo, con il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis.Il Mattino svela un retroscena interessante:; non tanto perché lo spangnolo abbia palesato la sua volontà di lasciare il Napoli,, che mettono in grande difficoltà la squadra che dovrebbe cercare un sostituto di livello in tempi brevissimi. Il tecnico ex Empoli era convinto che le questioni legate al mercato in uscita fossero state definitivamente accantonate con l'inizio della stagione e non ha affatto gradito la decisione di Reina di aprire all'addio a campionato già avviato.I nomi che potrebbero raccogliere il testimone di Reina sono, e sono sempre stati, solo due:, portiere della Real Sociedad, e, greco dell'Udinese. Appare evidente, però, che i margini per chiudere un colpo di spessore a cinque giorni dalla fine del mercato sono molto ristretti; ecco perché il Napoli sta cercando di convincere Reina a restare almeno un'altra stagione. Il club spagnolo, infatti, valuta Rulli oltre 20 milioni di euro, cifra che De Laurentiis non vuole investire su un portiere che non conosce il nostro campionato; ecco perché, in caso di addio di Reina, il nome più caldo resta quello di Karnezis,Non solo Sarri,, che è uno dei senatori dello spogliatoio. Tutti gli effettivi della rosa, infatti, avevano deciso a inizio di mercato di restare uniti almeno per la prossima stagione con l'obiettivo di riportare il Napoli a vincere qualcosa di importante. Reina, però, è venuto meno a questo 'patto' mandando su tutte le furie il resto dei compagni. Le ombre di mercato, quindi, tornano a spaventare Napoli e il Napoli, che sembra vittima di una maledizione per la quale, ogni anno,