Josè Altafini, storico ex attaccante di Juventus e Napoli, ha parlato così sulle pagine de Il Corriere della Sera delle sue due ex squadre: "Dopo dieci anni in cui mi sono innamorato ed appassionato al Barcellona di Guardiola, ho finalmente trovato una squadra, il Napoli, che me lo ricorda. Certe giocate degli azzurri sembrano quelle della Playstation. Della Juve mi impressiona Dybala. Per adesso, solo lui. La difesa soffre troppo mentre Higuain non è ancora in forma". Poi aggiunge: "Avendo grandi giocatori a fianco come Dybala sarà più facile ritrovare la via del gol. Lui ha sempre segnato tanto, è normale che se non ci riesce si innervosisca. Certamente le colpe non sono di Allegri. È una questione tutta personale, se uno ha carattere si sollecita da solo per cercare di ritrovarsi. Non conosco bene Gonzalo, ma, secondo me, può essere stata determinante l’esclusione dalla Nazionale argentina in un momento così delicato nel cammino verso il Mondiale. E poi, questa volta, è stato anche convocato Icardi...". Sullo scudetto, infine: "Juve e Napoli sono le candidate principali per la vittoria dello scudetto. Il Napoli, continuando così, diventerà fortissimo. La Juve, invece, deve sistemare la difesa".