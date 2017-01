Le storie di Juventus e Ferrari sono legate da un filo diretto, anche se i successi bianconeri degli ultimi anni la rendono, in termini di motori, più vicina alla Mercedes che non alle rosse. Così, almeno, la pensa Alex Zanardi che in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: "La Juventus è come la Mercedes. Cambiano giocatori e allenatori e non i risultati. La dimostrazione di quanto sia importante un gruppo organico a un sistema. La testa è anche verso la Champions. Può vincere tutto, ma quello che deve contare è il lavoro. E’ una fortuna avere uno come Buffon: un campione che sa essere esempio positivo. Come Valentino, con loro senti il fuoco della passione.”