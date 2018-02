Mentre il papà, Massimiliano Allegri, è alle prese con la neve che ha investito l'Italia (domenica, Juventus-Atalanta di campionato è stata rinviata), Valentina Allegri si gode il sole e il mare in Messico. La 22enne figlia dell'allenatore della Juve, che spopola sui social, ha postato sul suo profilo Instagram gli scatti più belli della vacanza in centro America.



"Come Nevica in Italia? Leggo sempre i vostri messaggi e commenti, ma siete tantissimi e non riesco a rispondere a tutti, però giuro che ci provo, vi auguro una buona giornata a tutti anche se li ormai è ora di pranzo, un bacio", scrive Valentina su Instagram.