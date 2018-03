Un'altra tragedia nel mondo del pallone. Un altro calciatore è morto in campo nella giornata di ieri nel campionato di terza divisione croata, la Treca HNL. Si chiamava Bruno Boban, aveva 25 anni e si è accasciato in campo dopo poco più di 15 minuti di gioco.



Colpito al petto da una forte pallonata, Boban si è subito collassato al suolo. I medici (foto Sportske Novosti) sono subito accorsi in campo per soccorrerlo e hanno provato a rianimarlo per 45 minuti senza successo. Non c'è stato niente da fare e a sole 3 settimane di distanza dalla scomparsa di Davide Astori, è arrivata un'altra brutta notizia per il nostro calcio.