Non bandiere, ma capitani con le valigie pronte. In questo calcio ormai quasi totalmente privo di simboli, anche i giocatori con la fascia al braccio sono destinati a partire. Non tutti, sia chiaro, delle eccezioni (per fortuna) ci sono ancora, ma molti. A Firenze regna il caos, Gonzalo Rodriguez e Borja Valero lo sanno bene. Il difensore centrale tornerà in Argentina per giocare nel San Lorenzo: troppo forte il richiamo della patria per restare ancora in Serie A. Dice addio il capitano, così come il vice-capitano: Borja Valero è ad un passo dall’Inter. Lo spagnolo saluterà Firenze (nonostante il tatuaggio sul braccio, ndr) e lascerà Stefano Pioli momentaneamente senza un capitano.



DE SCIGLIO - Anche il Milan di Vincenzo Montella, molto attivo sul mercato, rischia di perdere il suo capitano. Sulla situazione rossonera, però, va fatta chiarezza: i capitani nella passata stagione sono stati principalmente tre: Abate, Montolivo e De Sciglio. Il primo con l’arrivo di Andrea Conti è destinato a star fuori dagli undici titolari nel Milan; stesso discorso per Montolivo, “capitano dalla panchina” per la prossima stagione. I rossoneri cercano un regista, quelli di Biglia e Badelj sono i nomi caldi. E De Sciglio? Il terzino, capitano nell’ultima stagione per sette volte, è in uscita e interessa alla Juventus. Un altro giocatore con la fascia destinato a partire.



BIGLIA E BURDISSO - Un capitano molto vicino al Milan è Lucas Biglia. Il giocatore della Lazio ha chiesto la cessione alla società biancoceleste tramite il suo entourage. “Lucas ha parlato con la Lazio un mese fa circa, dichiarando la propria scelta che è quella di andare via da Roma. C’è una trattativa con il Milan e noi siamo in attesa che le due società trovino un accordo definitivo”, ha detto l’agente. Un altro capitano con la valigia in mano. Al suo posto Simone Inzaghi dovrà decidere a chi affidare la fascia: il vice la scorsa stagione è stato Stefan Radu. Ha già detto addio alla propria squadra anche capitan Nicolas Burdisso, svincolatosi dal Genoa.



IN FORSE - In questa sessione di mercato anche altri capitani possono dire addio alle rispettive squadre: il Papu Gomez è uno di questi. L’argentino piace a Lazio, Milan e Zenit San Pietroburgo. L’Atalanta ha proposto al Papu un ricco prolungamento di contratto, ma il giocatore non ha ancora deciso. Dubbi anche in casa Torino: i due capitani, Marco Benassi (13 volte in stagione) e Andrea Belotti (8 volte in stagione) sono entrambi richiesti sul mercato. Il primo soprattutto dal Sassuolo mentre il Gallo è sul taccuino di Milan, Manchester United e Paris Saint-Germain. Un altro capitano (22 volte in stagione) in procinto di partire è Daniele Gastaldello, cercato da Spal e Verona.