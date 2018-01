Alvaro Garcia, ala sinistra del Cadiz, è stato accostato al Napoli da alcuni media spagnoli. Il procuratore del giocatore, Rafael Rodriguez, ha commentato l'indiscrezione al portale Calcionapoli24.it: "Álvaro piace tanto a tutti i top club d'Europa che da tempo lo seguono da vicino. Non posso fare nomi, ma sono convinto che uno di questi pagherà la sua clausola rescissoria (8 milioni, ndr) per strapparlo al Cadiz. Non so chi lo farà per primo". Oltre al Napoli, secondo la stampa spagnola, ci sono anche il Bayern Monaco e il Manchester United.