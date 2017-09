Il legame fra Faustino Asprilla e il mondo del sesso non è mai tramontato. L'ex attaccante colombiano che in Italia abbiamo visto in campo con la maglia del Parma, ha da sempre marciato sui rumors che lo volevano ben dotato e una macchina da conquista tanto da lanciare addirittura la propria linea di preservativi.



C'è chi però vuole testare con mano le abilità dell'ex attaccante. Si tratta della bella ex-giornalista e scrittrice e oggi pornostar colombiana che risponde al nome d'arte di Amaranta Hank. La procace mora ha infatti utilizzato il proprio account instagram per stuzzicare Tino, proponendogli di girare con lei un video hard. Asprilla non ha per ora risposto e che dite dovrebbe accettare? Eccola nella nostra gallery.