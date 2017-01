5 gennaio 1997,. Il palcoscenico è quello di San Siro, i nerazzurri, in piena zona Coppa UEFA, devono lottare per riprendere terreno verso la vetta; la Roma di, in crisi di risultati, ha bisogno di una scossa per risollevare le sorti di una stagione deludente. Il risultato finale è 3-1.. Quella che, però, ad una prima occhiata non è altro che un'anonima partita di Serie A di vent'anni fa,che nessun tifoso di calcio può dimenticare.Quell'Inter-Roma è passato alla storia comela notte di una delle giocate più incredibili della storia della Serie A.prova un tiro da fuori area, conclusione respinta in modo goffo dae palla che, dopo essere rimbalzata sulla schiena di un giocatore della Roma, schizza in aria. Una frazione di secondo per coordinarsi,. Djorkaeff si lancia e riesce a colpire alla perfezione la palla che finisce in fondo al sacco. Gol, e San Siro in visibilio per il geniale francese.Anche oggi, ironia della sorte, l'Inter sta lottando per riprendere quota in classifica e rilanciarsi ai piani alti, esattamente come vent'anni fa. Nel 1997, alla fine, i nerazzurri riuscirono a chiudere al. Un segnale di buon auspicio, questo, per l'Inter di Pioli che sta rincorrendo proprio quello stesso terzo posto. E l'assist, che arriva dalla storia, deve essere raccolto dai nerazzurri di oggi, che hanno bisogno di fare qualcosa di straordinario per raggiungere il podio.