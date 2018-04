Presente negli studi di Sky per commentare il derby, Massimo Ambrosini ha detto la sua anche su Patrick Cutrone: : "Dal punto di vista tecnico non ha fatto male, qualche pallone lo ha tenuto. Un attaccante lo valuti certamente per l'impegno, ma anche per la pericolosità. Questo ragazzo ha qualità, è difficile che possa pensare di sostenere da solo l'attacco del Milan"